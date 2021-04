Навивачите на Јунајтед во офанзива, го блокираа тренинг центарот и бараат заминување на газдите

Навивачите на Манчестер јунајтед го блокираа влезот во тренинг центарот на клубот денеска барајќи заминување на семејството Глејзер кои се сопственици на клубот.

„Околу девет часот утринава, група навивачи пристапи во тренинг центарот. Менаџерот и другите членови на тимот разговараа со нив, а потоа навивачите ја напуштија локацијата“, соопшти Манчестер јунајтед.

Како што пренесуваат англиски медиуми, со незадоволните навивачи разговарале менаџерот Оле Гунар Солскјер, новиот член на управата Мајкл Карик, Дарен Флечер како и еден од најискусните играчи Немања Матиќ.

Manchester United fans gained access to the Carrington training ground this morning as they protested against the Glazer family’s ownership of the club

