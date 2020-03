Кралот на Шпанија го потпиша Протоколот за членство на земјава во НАТО

Кралот на Шпанија Фелипе Шести го потпиша ратификациониот инструмент. Во следните 72 часа ќе биде депониран во Стејт Департментот во Вашингтон, објави на официјалниот твитер профил Мисијата на Шпанија во НАТО.

This morning, the 🇪🇦 Senate, with a massive e-voting (259 out of 264 Senators), approved the protocol of accession of the #RNM to @NATO.

Immediately after, HM King Felipe signed the bill.

In the next 72 hrs. 🇪🇦 will deposit its instrument of ratification in the @StateDept. pic.twitter.com/BsVqV2ZjgC

