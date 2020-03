Како реагираше Њујорк на вонредната состојба поради коронавирусот (ФОТО)

Само неколку часа откако градоначалникот на Њујорк Бил де Бласио прогласи вонредна состојба во градот поради епидемија на коронавирусот, изледа дека жителите сериозно ја сфатија ситуацијата, пишува српски „Курир“.

Поголемиот дел јавните инстиуции се затворени – музеите и кината не работат, додека образовните установи преминуваат на онлајн предавања.

Работниот свет исто така го презема овој вид на комуникација и работа, пред се за да се избегне ширење на заразата, но и затоа што Њујорчани не сакаат да одат на работа бидејќи за тоа мораат да го користат јавниот превоз, кој се смета за најризично место за ширење на заразата.

Градоначалникот на Њујорк, имено, им препорачал на жителите да не се приближуваат едни со други, но и дека во град со толку жители тоа практично е невозможно.

