Грчките демонстрантите ја нападнаа полицијата, во тенизична атмосфера донесен законот за јавни собири (ВИДЕО)

Додека пратениците расправаа за законот, дел од демонстрантите на протестите организирани токму против овој акт, се судрија со полицијата.

Со 187 гласа „за”, од Нова демократија и Движење на промена и Грчко решение и 101 глас „против”, грчкиот Парламент доцна вечерва го изгласа новиот закон за собири, штрајкови и демонстрации.

На гласањето му претходеше жестока дебата во Парламентот меѓу Владата и опозициската СИРИЗА, но и инциденти со молотови коктели и солзавец пред законодавниот дом, јави дописничката на МИА од Атина.

Грчкиот премиер Кирјакос Мицотакис изјави дека новиот закон ја гарантира и заштитува слободата на јавно изразување, а лидерот на СИРИЗА истакна дека Владата се плаши од општествените реакции и се обидува да врати декрети од 1971 година, односно од периодот на Хунтата во Грција.

Додека пратениците расправаа за законот, дел од демонстрантите на протестите организирани токму против овој акт, се судрија со полицијата.

Група маскирани млади лица ја нападнаа полицијата со молотови коктели и разни тврди предмети. Полицијата одговори со шок бомби и солзавец.

Clashes in Athens during a big demonstration against a government's new law posing restrictions on street protests. #Greece pic.twitter.com/D7DMA2m4en — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) July 9, 2020

Предизвикана е материјална штета на дел од влезовите на хотели во близина на Парламентот, а испишани се и слогани на ѕидовита од хотелите.

Инцидентите продолжија и низ околните улици, но и покрај големото количество на солзавец, дел од демонстрантите сепак останаа пред Парламентот.

Athens Greece, 9 July 2020

During protesters against government's new bill to limit, regulate, pose restrictions and criminalize the street demonstrations and peoples protests. pic.twitter.com/VxZeUPdY7Z — nikos christofakis (@ChristofakisN) July 9, 2020

Попладнево на неколку различни локации во центарот на Атина беа организирани повеќе собири од Синдикатот на Комунистичката партија, левичарски и вонпарламентарни организации и партии, левичарско ориентирани студентски движења, членови на СИРИЗА, меѓу кои и поранешни министри и сегашни пратеници.

#Greece

Thousands of people are marching in downtown #Athens against a bill introduced by the far-right govt to impose restrictions on protests in public places.

The bill (a copy of the dictatorship law of 1971) enables police to even ban demos and penalize the organizers. pic.twitter.com/7yPzxAdy9n — th1an1 (@th1an1) July 7, 2020

Крајната дестинација на сите собири беше грчкиот Парламент каде избија инцидентите.