Американци направија коронабункер, подготвени се дури и ако пандемијата трае со години (ВИДЕО)

Некои Американци презедоа екстремни мерки за да ја избегнат глобалната пандемија со тоа што се преселиле во реконструирани поранешни воени засолништа во Јужна Дакота.

Повеќето од нас се надеваат дека самоизолацијата поради пандемијата ќе заврши за неколку недели и дека животот за брзо ќе се врати во нормала. Но, едно семејство во САД се подготвило доволно за да може да помине дури и неколку години под земја.

Семејството Гембалас пред три години купило поранешен воен бункер, изработен од бетон и челик во Јужна Дакота. Дури 575 вакви бункери во далечната 1967 година се користеле за складирање на бомби и муниција, пишува Раша Тудеј.

An interview I did with a family facing Covid-19 in a bunkerhttps://t.co/O2L4eeG8Tz

— Chris Sweeney (@WritesSweeney) April 8, 2020