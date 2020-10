ВИДЕО: Турски националистички активисти маршираа во Дижон против Ерменија

Десетици турски националистички активисти маршираа во Дижон против Ерменија, не почитувајќи го полицискиот час, со многу знамиња и извикувајќи го слоганот „Алах Акбар”. Префектурата на Дижон на „најостар начин’ ги осуди овие демонстрации, јави дописникот на МИА.

Демонстрацијата на сила на турските националисти во Дижон беше првенствено насочена кон ерменската заедница, поради конфликтот меѓу Ерменија и Азербејџан, поддржан од Турција, во регионот Нагорно Карабах, оддалечен илјадници километри од Франција. Неодамнешните декларации на турскиот претседател Ердоган против Франција и Емануел Макрон, по објавувањето на карикатури на Мухамед, исто така беа во можност да го фаворизираат овој ветер на гнев со етнички и верски призвук.

If 200 Germans were waving nazi flags and shouting “hey Jews, come out, we’re here to kill you” how would the world react?? #dijon #terrorism

pic.twitter.com/XbJ0JWE6i9

