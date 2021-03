ВИДЕО I Полициска акција како на филм: Пукотница во супермаркет во Колорадо

Во супермаркет во американската сојузна држава Колорадо во тек е пукотница, но засега е непознато дали има повредени, објави агенцијата АП.

Полицијата во Колорадо апелира до граѓаните да го избегнуваат тоа подрачје.

One bloodied suspect is in custody (I’ve read there could be more than 1 shooter) in Boulder Colorado. Happened in the king soopers pic.twitter.com/IQpKqfwnJc

На снимките што се направени од воздух и споделени на социјалните мрежи, се гледа голем број на полициски службеници на лице место и најмалку шест возила на Итната медицинска помош, јавува „Си-Ен-Ен“.

#Boulder: The individual who is live-streaming the police operation at the mass shooting scene in Boulder was captured on camera insulting law enforcement officers when they asked him to further step away from the ongoing police incident. (Courtesy: YouTube) pic.twitter.com/q7MsU0LJ82

— I.E.N. (@BreakingIEN) March 22, 2021