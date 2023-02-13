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Од авторите на Слободен Печат
Виц на денот: Мокри
Во бутик:
– Госпоѓо, овие банкноти се мокри!?
– Мажот ми многу плачеше кога ми ги даваше.
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СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
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