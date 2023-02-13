Виц на денот: Мокри

Претседателот на Алтернатива Африм Гаши, по завршувањето на седницата на Централното собрание на партијата во Тетово, соопшти дека неговата партија излегува од власта и оди во опозиција, а пратениците, како што рече, ќе делуваат согласно програмските определби на партијата и ќе гласаат за евентуалните уставни измени. Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber Тој изјави …

Гаши: Алтернатива оди во опозиција, СДСМ со одлуките ќе предизвика меѓуетнички тензии Read More »