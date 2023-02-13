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Виц на денот: Мокри

К.С.
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Виц на денот
Виц на денот / Фото: Архива на „Слободен печат“

Во бутик:
– Госпоѓо, овие банкноти се мокри!?
– Мажот ми многу плачеше кога ми ги даваше.

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