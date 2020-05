Учениците во Хубеи се вратија во училишните клупи (ВИДЕО)

Во Кина денеска се пријавени два нови случаи на коронавирусот, додека провинцијата Хубеи, некогашното жариште на епидемијата бележи 32 дена без нов случај на заразата.

Тоа се смета за најголемото достигнување во кинеската борба против Ковид-19, додека земјата ги ублажува рестрикциите и полека се враќа на нормален живот, пренесува Би-Би-Си.

Thermal scanners greeted everyone walking through school gates in Wuhan, and anyone with a high temperature was not allowed in https://t.co/QvJc731yr9

— RTÉ News (@rtenews) May 6, 2020