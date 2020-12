Сандерленд на продажба, купувач е 22-годишен милијардер

Како што пренесува Скај спортс, Стјуарт Доналд ќе го продаде мнозинскиот удел во Сандерленд, а нов сопственик ќе биде Кирил Луи-Драјфус, син на поранешниот сопственик на Олимпик Марсеј, Роберт Луи-Драјфус.

Интересно е што новиот сопственик на Сандерленд има само 22 години, а се очекува пред Нова година да го презеде управувањето на англискиот тим.

Семејството Луи-Драјфус кон крајот на 19. век во Швајцарија ја основаа Групацијата Луи-Драјфус, а инвестирањето во спортот не и непознато бидејќи од 2006 до 2016 година беа сопственици на Олимпик Марсеј.

За младиот Кирил Луи-Драјфус да го презеде Сандерленд, зелено светло треба да даде Фудбалската федерација на Англија, но Скај Спортс тврди дека тоа ќе биде формалност.

Сандерленд е шесткратен англиски шампион, но последен пат тоа беше пред речиси 80 години, во 1936 година, а само пет екипи имаат повеќе титули од нив, Манчестер јунајтед, Ливерпул, Арсенал, Евертон и Астон Вила.

📰 #SAFC can announce that an agreement has been reached for Kyril Louis-Dreyfus to acquire Stewart Donald’s controlling interest in the club.

If approved by the @EFL, the deal will see Louis-Dreyfus become chairman early in the New Year.

Full story… 👇

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 24, 2020