Протести во Либија: Демонстрантите го запалија седиштето на паралелната влада во Бенгази (ВИДЕО)

Демонстрантите денеска го запалија седиштето на паралелната влада во Бенгази, вториот по големина град во Либија, каде е направена значителна материјална штета, соопштија извори блиски до безбедносните сили.

Protesters in Libya's second city Benghazi set fire to the headquarters of the parallel eastern administration controlled by strongman Khalifa Haftar, a security source said https://t.co/TI0WjNHNnB

