Поранешниот советник на Трамп, Стив Бенон: Уапсете го шефот на Твитер!

Уапсете го шефот на Твитер, Џек Дорси, рече поранешниот советник на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Бенон.

-Тој губитник Дорси треба да сноси последици затоа што се обидува да ја потисне слободата на говорот на нашиот врховен командант. Претседателот на Соединетите држави треба да го повика главниот обвинител и да му каже да испрати федерални шерифи во Сан Франциско во согласност со член 232 од Законот за одбрана за веднаш да го уапси Дорси- рече поранешниот советник на Трамп во подкастот „Воена соба: пандемија“, објавија американските медиуми.

