Нова ера во Формула 1: По 43 години семејството Вилијамс го напушта тимот

Во раководните структури на Вилијамс рејсинг повеќе нема да има членови на семејството Вилијамс кои пред 43 години го формираа тимот.

Сер Френк Вилијамс во 1977 година го основа Вилијамс рејсинг кој пред еден месец нови сопственици во инвестицискиот фонд Дорилтон капитал.

По заминувањето на сер Френк во пензија, претседателската функција во тимот на Вилијамс ја презеде неговата ќерка Клер, но големите финансиски проблеми го натераа семејството да го продаде тимот.

NEWS: Williams Racing opens new chapter as family step aside.#WeAreWilliams 💙

— Williams Racing (@WilliamsRacing) September 3, 2020