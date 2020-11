ФОТО+ВИДЕО: Преовлада стравот, дуќанџиите ги заштитија излозите: Ќе донесат ли нереди изборите во САД?

Заради протестите кои се очекуваат по изборите на 3 ноември, сопствениците на продавниците во Вашингтон ги заштитуваат излозите, стравувајќи од нереди во изборната ноќ.

На снимките кои се појавија на социјалните мрежи се гледа како сопствениците поставуваат дрвени табли за заштита на излозите од нивните продавници.

HAPPENING NOW: Downtown Businesses in Monument Circle are BOARDING UP ahead of potential unrest following tomorrows election. pic.twitter.com/3KYiiwvVFV — Darius Johnson (@DariusJohnsonTV) November 2, 2020

Во меѓувреме, од Белата куќа е соопштено дека подготвуваат нова заштитна ограда, преку која никој нема да може да се качува, пренесоа американските медиуми.

Business owners tell me they aren’t taking any chances! I’ve counted nearly a dozen that have decided to board up doors and windows. pic.twitter.com/L4qsJzQrWE — Darius Johnson (@DariusJohnsonTV) November 2, 2020

На американските претседателски избори веќе гласаа повеќе од 95 милиони Американци.