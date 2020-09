Астероидот 2020 SW денеска ќе прелета меѓу Земјата и Месечината, научниците сметаат дека нема место за паника

Астероидот 2020 SW денеска околу 13 часот ќе помине покрај Земјата, на раздалеченост која е многу помала од онаа меѓу Месечината и Земјата.

Експертите сметаат дека астероидот ќе помине на оддалеченост од 27.000 километри, но нема да удри во нашата планета, па затоа нема простор за паника.

За визуелно да се претстави за какво растојание се работи, треба да се спомене дека Месечината е во просек оддалечена од Земјата 384.000 км, или околу 30 дијаметри на Земјата. Овој астероид ќе помине на растојание од околу 2,1 дијаметар на Земјата.

Научниците уште не ја имаат утврдено точната големина на астероидот, но не станува збор за преголем објект. Се претпоставува дека вселенската карпа е со големина помеѓу 4,4 и 9,9 метри.

Астероидот 2020 SW, кој беше откриен минатата недела, на 18 септември, нема да биде видлив со голо око, а се очекува гравитацијата на Земјата да ја промени неговата орбита.

2020 SW, discovered by @Catalina_sky, is about 15 to 30 ft. wide and will pass by Earth Thurs., Sept. 24, at a distance of about 13,000 miles (22,000 km). Tiny asteroids like 2020 SW approach Earth this closely several times every year and aren't a threat: https://t.co/xKWtzxLI7Q pic.twitter.com/FpkY77zibw

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) September 23, 2020