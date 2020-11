ВИДЕО I Протести и контрапротести во Вашингтон: Судири меѓу приврзаници и противници на Трамп

Неколку часа откако десетици илјади лица изразија поддршка на американскиот претседател Доналд Трамп и протестираа против, како што рекоа, украдени избори, избија судири меѓу нив и контра-демонстранти.

Crazy scenes in Washington DC with fights breaking out between the Proud Boys and BLM/Antifa supporters. When will this end? #Elections2020 pic.twitter.com/t6L9YGgryx — Chris Ward (@officialcward) November 15, 2020

Видеа поставени на социјалните мрежи покажуваат насилство што изби по улиците во ноќта.

Antifa/BLM continues to attack Trump supporters who are eating outside with fireworks in Washington, DC. pic.twitter.com/8k32VN4Sm7 — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) November 15, 2020

„Вашингтон пост“ објави дека маж бил прободен со нож.

DC police make some arrests and use pepper spray as they push back the anti-Trump crowd. pic.twitter.com/FrVmNK6JZC — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) November 14, 2020

Во раните вечерни часови, полицијата пријави најмалку десет апсења од кои четири за поседување оружје.

Washington DC—Brawl breaks out in the street between what looks like Proud Boys and BLM-antifa. pic.twitter.com/qUGRd18685 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 15, 2020

Првите извештаи беа дека вчерашните протести биле генерално мирни, со исклучок на изолирани случаи на насилство и конфронтација меѓу демонстрантите кои го поддржуваат Трамп и контра-демонстрантите.