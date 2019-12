НОВ СКАНДАЛ НА ШТРАХЕ: Австрискиот политичар со години примал огромни суми на пари од украински бизнисмени

Поранешниот австриски канцелар и некогашен лидер на партијата ФПО, Хајнц Кристијан Штрахе, добивал куфери полни со евра, пишуваат германските медиуми кои претходно ја открија неговата афера „Ибица“.

За потсетување, поради „Ибица“ Штрахе остана без систе свои функции, а во Австрија беа распишани избори.

Сепак, двата медиуми кои ја открија целата афера, „Шпигл“ и минхенскиот „Зидојче цајтунг“ очигледно имаат уште информации за политичката кариера на сега посрамениот австриски политичар.

Тие стигнале до ексклузивни фотиграфии од спортски торби полни со банкноти од 50 и 100 евра, кои наводно ги примал Штрахе во неколку наврати, и тоа пред избивањето на аферата „Ибица“.

Фотографијата им ја доставил човек чиј идентитет нема да го објават за јавноста, но се наведува дека таа личност била многу блиска со Австриецот. Се шпекулира дека станува збор за неговиот телохранител, поради фактот оти сите фотографии се направени со „паметен телефон“ од непосредна близина.

„Шпингл онлајн“ истакнува дека проверката на фотографиите траела со месеци, како и идентитетот на личноста која ги доставила. Дополнително, бил ангажиран цел тим на експерти од истрагата за аферата „Ибица“, и новинарите кои пишувале за неа.

На крајот е потврдено дека фотографиите се автентични, а потврдено е и која година се направени и каде точно е извршена размената.

