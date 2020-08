Ајакс попушти: Ван де Бек во Манчестер јунајтед за 40 милиони фунти

Дони ван де Бек наскоро ќе стане фудбалер на „црвените ѓаволи“ откако Ајакс ја прифати понудата вредна 40 милиони фунти.

Холандскиот репрезентативец претходно во текот на денот ги договори личните услови со Манчестер јунајтед и се очекува да потпише петгодишен договор, пренесуваат англиските медиуми.

Откако се договори со холандскиот репрезентативец, Манчестер јунајтед започна преговори со Ајакс кој веднаш ја прифати понудата вредна 40 милиони фунти.

After new contacts also on last hours with his agent, Manchester United have reached a total agreement on personal terms with Donny Van de Beek. The Dutch midfielder has accepted to join Man Utd until June 2025. 🔴 #MUFC #ManUnited #transfers

