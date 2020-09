Ѕвездата на Чикаго со пушка во раката дозна дека има нов тренер (ВИДЕО)

Кошаркарот на „биковите“ Зек Левин играше видео игра кога дозна кој е неговиот нов тренер.

Чикаго булс и официјално има нов тренер, тоа е доскорешниот тренер на Оклахома сити тандерс, Били Донован.

Првата звезда на екипата, Зек Левин на интересен начин дозна кој ќе му биде тренер во новата сезона, во моментите кога се соопшти веста, тој играше видео игра во живо и имаше интересна реакција.

.@ZachLaVine found out Billy Donovan was the Bulls’ next head coach while playing COD 🎮 @brgaming pic.twitter.com/X8zlZrAweR

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 22, 2020