Златан како „вино“: Ибракадабра шоу против Болоња! (ВИДЕО)

Денеска во првиот натпревар од новата сезона во најсилната италијанска Серија А составот на Милан со конечен резултат 2:0 триумфираше над екипата на Болоња.

На стадионот „Сан Сиро“ во Милано „росонерите“ дојдоа до првите три бода благодарение на најискусниот играч во нивните редови, Златан Ибрахимовиќ.

