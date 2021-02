Зидан и „кралските“ проблеми: Реал без Бензема во Лигата на шампионите!?

Фудбалерот на Реал Мадрид, Карим Бензема ќе го пропушти претстојниот натпревар во шпанското првенство против Ваљадолид поради повреда, изјави денеска неговиот тренер Зинедин Зидан.

Францускиот напаѓач е неизвесен и за првиот меч од осминафиналето во Лигата на шампионите, кој мадридскиот тим ќе го игра во среда во Бергамо (Италија) против Аталанта.

Зизу на прес-конференцијата рече дека неговиот играч е повреден, но тој не прецизира за каква повреда станува збор. Оваа сезона, Бензема одигра 28 средби за клубот од Мадрид во кои постигна 17 голови.

На следниот дуел Зидан ќе може да смета на само еден вистински напаѓач, Мариано Диас, откако српскиот репрезентативец Лука Јовиќ оваа зима замина на позајмица во Ајнтрахт Франкфурт.

Реал е на второто место во шпанската лига со 49 бода, шест помалку од лидерот Атлетико Мадрид и натпревар повеќе. Составот на „кралевите“ за дуелот со Ваљадолид: Куртоа, Лунин, Алтубе, Варан, Начо, Менди, Чуст, Мигел, Крос, Модриќ, Касемиро, Иско, Арибас, Бланко, Асенсио, Лукас, Вини Јр., Мариано, Уго Дуро.

📋✅ Our 19-man squad for the match against @realvalladolidE!#RealValladolidRealMadrid pic.twitter.com/qh2xGrXCgR

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 19, 2021