Жозе Мурињо во елемент: Сам си поставуваше прашања на прес! (ВИДЕО) - Слободен печат

Повторно португалскиот менаџер е во центарот на вниманието, а ново „шоу“ направи на последниот ден од зимскиот преоден рок.

Во пресрет на неделното дерби од 25. коло во Премиер лигата помеѓу Тотенхем и Манчестер сити, наместо новинарите, на почетокот од прес конференцијата сам си поставуваше прашања менаџерот на Тотенхем, Жозе Мурињо.

– Прво прашање, дали очекувате да дојде играч до крајот на преодниот рок. Првиот одговор е не. Одиме понатаму, второ прашање, дали сте задоволни од реализираните трансфер, втор одговор, да, сум задоволен.

Jose Mourinho interviewed himself at the press conference 😂

