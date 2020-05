Животот се враќа во нормала, но во една држава излегува од контрола

Данска и Австрија се првите европски земји што ги ублажија мерките за сузбивање на коорнавирусот. Шведска од самиот почеток поопуштено ми пристапи на проблемот, Јужна Кореја е пример за сите, а во Сингапур ситуацијата јасно се гледам дека развива во спротивна насока. Искуствата можат да помогнат да се избегнат грешките на другите, но и да се научи од нивниот успех.

Данска

On so many levels, #Denmark successfully implemented a holistic approach to #COVID19 that is putting the UK government’s shambolic, inconsistent, laissez faire response to shame,” writes @JamesMelville in @BylineTimes https://t.co/aOS9poB2JW #UKGovernment #EU #NHS pic.twitter.com/hWCTcaUnc5

Официјален број на заразени лица: 6.790

Број на тестирани: 244.791

Број на смртни случаи: 493

Население: 5,9 милиони

Од 20 април, стоматолозите, фризерите и физиотерапевтите повторно работат, а една недела претходно беа отворени и градинските и основни училишта за пониските одделенија, како и за учениците кои се во последната година во гимназиските и стручните училишта.

Бројот заболени од ковид-19 во болниците по ублажувањето на мерките, не е зголемен досега, а здравствената служба во средата објави дека „епидемијата во Данска и понатаму е под контрола“ и дека очекуваат „постепено и контролирано ублажување“ на мерките, но и дека епидемијата нема да биде толку интензивна како што се очекуваше.

По ублажувањето на мерките, младите се собираат повеќе во парковите и пристаништата, има повеќе луѓе во продавниците што се отворени, а растојанието меѓу нив не е намлено. Полицијата и здравствените власти предупредуваат дека е неопходно да се продолжи со следење на упатствата (оддалеченост и собирање до десет лица), бидејќи во спротивно следува забрана.

Веќе три недели се спроведува нова стратегија: поставени се бели шатори на многу места, во кои ќе бидат тестирани по 20 илјади луѓе на ден, вклучително и оние без симптоми, главно вработени во здравството.

Сопружниците, децата и родителите на Данците, кои се во странство, сега можат да влезат во земјата без дозвола. Упатствата важат до 10.05.

Шведска

Официјален број на заразени лица: 22.721

Тестирани: 119.500

Број на смртни случаи: 2.769

Население: 10 милиони

Полни со ресторани и кафулиња, отворени основни училишта, градинки и продавници – Шведска непоколебливо го следи својот пат во кризата. И покрај високата стапка на смртност (десет пати повеќе мртви отколку во Финска и Норвешка), во земјата не беше воведена строга изолација. Обемот на тестирање е мал, Шведска се потпира на колективен имунитет.

Од друга страна, 2.000 шведски научници бараат итно воведување на строго ограничување на движењето и предупредуваат за „експериментот со висок ризик“ на владата. Владата на тоа одговара дека луѓето треба да ги мијат рацете, да го задржат растојанието, да патуваат помалку и да работат од дома. Постарите лица треба да бидат заштитени, а посетите на домовите за стари лица се забранети.

Во согласност со традиционално- либералната шведска култура, мерките не се забрани, туку препораки. Министерот за внатрешни работи неодамна се закани: „Ќе бидам јасен и гласен: Не сакам да гледам гужва во која било градина од ресторан“.

Прашање е дали шведскиот модел е применлив и за други земји, бидејќи станува збор за ретко населена земја со голем број домаќинства во кои има само едно лице, а и едното и другото се главна предност во случај на пандемија, пишува „Велт“.

Сингапур

