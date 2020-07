Жесток судир на улиците на Лондон: Се истепаа Ерменци и Азербејџанци (ВИДЕО)

Снимкитите покажуваат дека судирот сепак не е избегнат.

Околу 150 Азербејџанци организираа протест пред амбасадата на Ерменија во Лондон, а малку подоцна на истото место се појавија и претставници на ерменската дијаспора, по што дојде до судир на двете страни, соопшти амбасадата на Азербејџан.

Азербејџанците кои живеат во Лондон носеа знамиња на својата земја, а се собраа за да ги осудат дејствата на војската на Ерменија на границата со Азербејџан.

Демонстрантите извикуваа пароли со кои истакнуваа дека Карабах е азербејџански.

And then they call us the aggressors? Right in front of the Armenian Embassy in London. Look at that Azeri dog who came to the Armenian side and ripped the poster from someone’s hand in order to cause chaos. pic.twitter.com/SUouGuCm3m

— Grigor (@GrigorKupelian) July 17, 2020