Жена во Сплит истури канта измет врз чудотворната статуа на Гргур Нински: Тоа е Сатана! (ВИДЕО)

Како што објави Далмација данас, жената се врткала околу статуата и неколку дена пред тоа, а зошто, никој не знае. Очевидец вели и дека плукала по него и ја споменувала сатаната. Рекла дека е од Далматинска загора, но по говорот не можело да се заклучи тоа.

-Вчера шеташе околу Гргур и плукаше по него. Јас ја спречував, а таа мене ми рече дека тоа е Сатаната. Пред половина час, 40 минути дојде и излеа кантичка од 2 литра измет по палецот и потоа со раце го размачка насекаде, во висина на човек. Се обиде да побегне, ама ја фативме, вели очевидец.

Луѓето повикале полиција, направен е увид, а полицијата повикала пожарникари, но до тогаш веќе била измиена. Странците се згорзувале, зошто почнало да смрди. Пожарникарите и лицата од градската чистота добро ја испрале, пишува Далмација данас.

Први кои прискокнале и почнале да ја чистат статуата биле продавачите од штандовите недалеку од Гргур Нински.

Инаку, огромната бронзена статуа на Гргур Нински во Сплит е дело на врвниот хрватски скулптор Иван Мештровиќ и важи за чудотворна па туристите го тријат нејзиниот ножен палец за среќа.

One's supposed to rub Grgur Ninski's big toe for luck. Judging from the discolouration of … https://t.co/qhKzi4L6jw pic.twitter.com/pFMEWerDCA

— stale cupcakes (@faiiryfaiiry) October 21, 2016