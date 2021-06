Жена обвинета за прељуба била принудена да се соблече и да шета гола низ селото

Една жена во Индија „за казна“ била натерена да се соблече и била принудена да прошета низ селото гола затоа што му се вратила на сопругот по наводната повеќемесечна врска со друг маж, објавија денес локалните власти и медиумите.

Жената била спасена од полицијата во областа Алипурдуар во сојузната држава Западен Бенгал, откако во неделата се појавија видеа на социјалните мрежи.

„Уапсивме тројца главни осомничени и го истражуваме инцидентот. Веројатно наскоро ќе има уште апсења“, рече шефот на локалната полиција Боланат Пандеј.

The incident took place in Kumargram assembly constituency of Alipurduar district where a woman was stripped naked and taken to the streets. The police have not arrested any miscreant so far. What kind of Bengal do we live in? @narendramodi @AmitShah @jdhankhar1 @KhanSaumitra pic.twitter.com/uoWKs2LCNa

— Biplab Das (@BiplabDasBjym) June 13, 2021