Земјотрес во Загреб, граѓаните ги фати паника

По силниот мартовски земјотрес, Загреб го погодија уште илјада потреси.

Во Загреб попладнево во 17?51 часот се почувствувал посилен потрес. Земјотресот бил со јачина од 3,1 степен по Рихтер, со епицентар во Маркушевац.

Првите информации говорат дека потресот бил со магнитуда од 2,9 степени по Рихтер, а епицентарот на потресот на 4 километри источно од центарот на градот. Тресењето траело неколку секунди.

„Ми се затресе зградата и ме турна“, јавуваа загрепчани.

„Добро затресе“, „Тресеше лошо“, „Се се лулаше“, “Добро здрма“, „Имаше и звук, и татнеж и тресок“, се некои од коментарите на загрижените граѓани.

M2.9 #earthquake (#potres) strikes 4 km E of Zagreb – Centar (#Croatia) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/mIdvGDWBVZ

