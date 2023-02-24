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Земјотрес во Струга со јачина од 2,3 степени
Земјотрес е почувствуван во Струга и околината попладнево 12 часот и 19 минути.
Според Европскиот медитерански сеизомолошки центар, епицентарот бил на 11 километри севезрозападно од Охрид на длабочина од два километра со магнитуда од 2,3 степени.
Земјотресот бил почуствуван и во Албанија.
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