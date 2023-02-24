Земјотрес во Струга со јачина од 2,3 степени

Во четири часот наутро на 24 февруари, 2022 година, светот се промени не само за Украинците – туку се промени воопшто и светскиот поредок. За Украинците, светскиот поредок се промени во најбруталниот можен начин – со руски ракети и ирански дронови, воени злосторства и злосторства против човештвото кои ги вршеа и сé уште ги вршат …

„Украина-година на хероизмот“ – руската агресија го промени светскиот поредок Read More »