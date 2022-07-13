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Земјотрес вечерва на македонско-албанската граница

Ж.Н.
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Земјотрес сеизмограм
Сеизмограм / Фото: EPA-EFE/DAVID CHANG

Земјотрес со интензитет од 3,7 степени според Рихтеровата скала вечерва ја погоди пограничната област меѓу Албанија и Македонија, забележано е на веб-страниците кои ги следат потресите низ светот.

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Епицентарот на земјотресот бил на 18 километри североисточно од Елбасан.

Дел од беше почувствуван и во Македонија.

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