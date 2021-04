Земјотрес од 4.2 степени регистриран во Јадранско море

Вечерва околу 21.20 часот во италијанскиот дел од Јадранското море е регистриран земјотрес со сила од 4.2 степени по Рихтер.

Епицентарот на потресот бил на 91 километар северно од Пескара и 57 километри југоисточно од Сан Бенедето дел Тронто, објавија на сајтот од Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.2 in Adriatic Sea 43 min ago pic.twitter.com/RnNFfwm4oZ

— EMSC (@LastQuake) April 16, 2021