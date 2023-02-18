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ВОЈНА ВО УКРАИНА

Земјотрес и во Грција

Д.М.
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Фото: принтскрин

Земјотрес со јачина од 4,8 степени според Рихтеровата скала го погоди Ираклион на островот Крит во Грција.

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Земјотресот бил почувствуван во радиус од 90 километри, а во Грција го почувствувале околу 751.000 лице.

– Епицентарот на земјотресот бил на длабочина од 21 километар – пренесе Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Претходно, денеска, силни земјотреси имаше и во Романија и во Турција.

#земјотрес #крит
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