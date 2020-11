Украинскиот претседател Володимир Зеленски е позитивен на Ковид-19, соопшти неговиот кабинет.

Шефот на државата се чувствува добро, се нагласува во соопштението. Зеленски е во самоизолација и ќе продолжи да ги извршува своите должности онлајн.

„Нема некој за кого ковид-19 не предизвикува закана. И покрај сите мерки, добив позитивен тест. Се чувствувам добро и земам многу витамини. Ветувам дека ќе се изолирам, но ќе продолжам да работам. Ќе го победам ковид-19, како и повеќето луѓе. Ќе биде во ред!“, пиша Зеленски на Твитер.

There are no lucky people for whom #COVID19 does not pose a threat. Despite all the quarantine measures, I received a positive test. I feel good & take a lot of vitamins. Promise to isolate myself, but keep working. I will overcome COVID19 as most people do. It's gonna be fine!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2020