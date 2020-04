Здравствените работници добија аплауз од фудбалските легенди (ВИДЕО)

ФИФА ги побика некои од најдобрите фудбалери и фудбалерки, активни и тие кои се пензија, за да им кажат „благодарам“ на вистинските херои, сите лекари и медицински работници ширум светот.

Во краткото видео под слоганот „Ќе победиме“, ФИФА со помош на голем број легенди како Пеле, Марадона, Роналдо, Бекам, Пике, Рамос, Марта, Кали Лојд, Роберто Карлос и други, со аплауз им се заблагодарија на лекарите ширум светот за нивната борба со пандемијата на коронавирусот.

To all the health care workers and other professionals who keep working like true heroes, an infinite applause. #HumanitysHeroes taking the fight to #COVID19 #WeWillWin #FIFA

ℹ️👉 https://t.co/7ubVCNHvvJ pic.twitter.com/jsHyorFJDJ

— FIFA.com (@FIFAcom) April 18, 2020