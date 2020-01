Заработуваат на трагедијата, влезници за дербито и над 1000 долари! (ФОТО) - Слободен печат

Тие кои сакаат да бидат најблиску до паркетот, за една карта ќе мора да платат дури 28.050 долари за новиот меч во „„Стејплс“ на Западната конференција.

Натпреварот меѓу Лејкерси и Клиперси в среда наутро ќе биде проштален меч на навивачите од Коби Брајант. Дуелот ќе биде полн со емоциии во кој сите ќе се простат од една од најголемите НБА ѕвезди која клубот ја имаше.

Поради тоа и не чуди големиот интерес на навивачите да присуствуваат на натпреварот, но јасно е дека сите не можат да влезат во „Стејплс центар“ арената.

Како што пренесуваат американските медиуми, препродавачите нудат влезници за натпреварот в среда помеѓу Лос Анџелес Лејкерс и Лос Анџелес Клиперс кои достигнуваат цена и над 1000 долари.

Поточно според информациите кои ги пренесува „Хуп Централ“ изнесува 1151 долари, што ги остави во прашалници навивачите.

Cheapest ticket for the Lakers vs. Clippers game tomorrow?

Тие кои сакаат да бидат најблиску до паркетот, за една карта ќе мора да платат дури 28.050 долари.

Колку ваквите цени скокнаа после информацијата за трагичниот настан, сведочи и податокот дека за некои од наредните мечеви кои Лејкерси ќе ги играат на домашен терен, најевтината карта изнесува 84. долари, додека најскапата изнесува скоро 6000 долари.

Многу навивачи изразија незадоволство поради ваквиот потег на поединци кои сакаат да заработат на големата трагедија.

Tickets for tomorrow’s Lakers/Clippers game (the first since Kobe’s death) start at nearly $1000 on secondary market with lower lever tickets $1500+ pic.twitter.com/gy94oF5gx5

— Steve Chenevey FOX5 (@stevechenevey) January 27, 2020