Започна бојкотот на социјалните мрежи на сите клубови во Англија!

Прекинот во работата на социјалните мрежи започна во петокот попладне и ќе трае до понеделник навечер, а се однесува и на натпреварите од полуфиналето на женската Лига на шампиони.

Сите професионални клубови од англиската фудбалска лига, вклучително и екипите од Премиерлигата, како и женската Супер лига и Чемпионшип, одлучија да ги бојкотираат социјалните мрежи, а и поранешниот напаѓач на Франција и Арсенал, Тјери Анри го направи истото во протест против расизмот и насилството.

На бојкотот, предводен од фудбалската организација, ќе му се придружат и англиските клубови во крикет и рагби и Британската тениска асоцијација.

Претседателот на УЕФА, Александар Чеферин минатата недела ги повика 55 членови на федерацијата да поднесат формални жалби за неприфатливи твитови или пораки.

– Доста ни е од кукавици кои се криеја зад анонимноста со цел да ги промовираат своите штетни идеологии – рече Чеферин минатата недела во Монтре, Швајцарија.

UEFA joins stakeholders from English football by boycotting social media platforms across the weekend.

The boycott will last until 23.59 BST on Monday / 00.59 CEST on Tuesday as a show of solidarity in the fight against online abuse.#StopOnlineAbuse

— UEFA.com (@UEFAcom) April 30, 2021