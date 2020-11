Заев го осуди терористичкиот напад во Виена и изрази сочувство до Курц

Премиерот Зоран Заев го осуди терористичкиот напад во Виена и изрази сочувство до австрискиот канцелар Себастијан Курц за жртвите и нивните семејства.

– Шокантни вести пристигнуваат од Виена, во време кога треба да стоиме обединети и да градиме солидарност. Јас силно ги осудувам терористичките напади и секое дело на насилство. Моите мисли се со семејствата и пријателите на жртвите, луѓето во Виена и мојот пријател Себастијан Курц, напиша Заев на својата официјална страница на Твитер.

Shocking news are coming from #Vienna, in times when we should stand united and build solidarity. I strongly condemn the terrorist attacks and any act of violence. My thoughts are with the families and friends of the victims, the people of Vienna and my friend @sebastiankurz 🇲🇰🇦🇹

