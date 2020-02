За кого навива публиката: Рожер, Рафа и секој што игра против Ѓоковиќ - Слободен печат

Новак Ѓоковиќ денеска дојде до 17. грен слем трофеј во кариерата и осми на Австралија Опен откако со 3:2 беше подобар од Доминик Тим.

Австриецот имаше предност од 2:1 во сетови, но повторно се покажа дека Ѓоковиќ е ментално силен и успеа да направи неверојатен пресврт. Тој истовремено стана третиот тенисер кој од 2000 година па досега успеал да направи пресврт во финале на грен слем.

На патот до 17. грен слем трофеј, Ѓоковиќ освен Тим за противник ја имаше и публиката која застана на страната на Доминик Тим, освен малиот број на српски навивачи. Веќе стана редовна слика, во финалните натпревари на грен слем турнирите, Ѓоковиќ против себе освен противникот да ја има и пубоиката.

Новинарот на „Њујорк тајмс“, Бен Ротенберг, на интересен начин го објасни однесувањето нба публиката кога игра Новак Ѓоковиќ.

„Тројца тенисери кои секогаш имаат поддршка од публиката: Федерер, Надал и било кој што игра против Ѓоковиќ“, напиша Ротенберг на својот Твитер профил.

The three most reliably crowd-supported players in men’s tennis:

1) Federer

2) Nadal

3) Whoever is playing Djokovic https://t.co/Hd9MBlsvod

