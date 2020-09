Вулверхемптон го награди Еспирито Санто со нов договор

Менаџерот на англискиот премиерлигаш потпиша нов тригодишен договор.

Нуњо Еспирито Санто денеска потпиша нов тригодишен договор со екипата на Вулверхемптон.

Nuno Espirito Santo has signed a new three-year deal as head coach of Wolverhampton Wanderers.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 13, 2020