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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Топол сончев ден со умерен ветер

С.Х.У.
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Временска прогноза, пролет / Фото: А. Пауновска, Слободен печат

Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, најавува УХМР. Ќе дува умерен ветер, а долж Повардарието и во источните делови на Македонија засилен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе се спушти до минус 1, а дневната ќе се искачи до 20 степени.

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Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурата ќе достигне до 16 степени.

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