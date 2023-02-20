ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Топол сончев ден со умерен ветер

Откако беше избрана за уметнички директор на МТФ „Војдан Чернодрински“ во Прилеп, театрологот Ана Стојаноска подготви амбициозен концепт кој планира да го реализира во наредниве четири години, а притоа не планира да ги запостави својата професорска и писателска работа. Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber Театрологот, писателка и редовна професорка на Факултетот за драмски …

Интервју со театрологот и писателка Ана Стојаноска: На театарот му припаѓам во целост Read More »