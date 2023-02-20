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Од авторите на Слободен Печат
ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Топол сончев ден со умерен ветер
Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, најавува УХМР. Ќе дува умерен ветер, а долж Повардарието и во источните делови на Македонија засилен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе се спушти до минус 1, а дневната ќе се искачи до 20 степени.
Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурата ќе достигне до 16 степени.
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