ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево време со пролетни температури

Комисијата за употреба на имињата, формирана од ексминистерот за правда Никола Тупанчевски, вчера го одржа првиот состанок за да формира мислење дали Иван Михајлов е поврзан со ширење или со поддршка на фашизам, нацизам, националсоцијализам и на Третиот рајх. Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber Ако мислењето е позитивно, тогаш идниот министер за правда …

Му се крои фашистичката капа на Ванчо Михајлов Read More »