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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево време со пролетни температури

С.Х.У.
Пред
Шума Водно /Фото: МИА

Денеска времето ќе биде сончево и релативно топло, најавува УХМР. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен до северозападен правец. Температурата ќе се движи од минус 3 до 22 степени.

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Во Скопје ќе биде сончево со слаб променлив ветер и температура до 19 степени..

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