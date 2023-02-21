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Од авторите на Слободен Печат
ВОЈНА ВО УКРАИНА
ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево време со пролетни температури
Денеска времето ќе биде сончево и релативно топло, најавува УХМР. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен до северозападен правец. Температурата ќе се движи од минус 3 до 22 степени.
Во Скопје ќе биде сончево со слаб променлив ветер и температура до 19 степени..
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