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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево, топло и ветровито
Времето денеска претпладне ќе биде умерено облачно, а попладне сончево со мала локална облачност, прогнозира УХМР. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Температурата ќе се движи од минус 5 до 17 степени.
Во Скопје претпладне ќе биде со мала до умерена облачност, а попладне сончево. Ќе дува слаб северозападен ветер. Температурата ќе достигне до 13 степени.
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