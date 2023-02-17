ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево, топло и ветровито

Испраќањето на македонските два хеликоптери Ми-8Т коишто се од руско потекло на ремонт и сервисирање во Чешка од страна на властите е одговорен чин. Одржувањето на овие летала и сериозната техничка опрема не смее да трпи импровизации, па оттаму е за поздравување оваа одлука со која впрочем е и бенефит од нашето ченството во НАТО, …

ВИДЕО ИНТЕРВЈУ | Методи Хаџи Јанев: Членство во НАТО нуди предности за ремонт на хеликоптерите Ми-8Т Read More »