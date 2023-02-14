ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево со засилен северен ветер

Викторија Јаначковиќ, една нашите најпознати манекенки и некогашна кандидатка за Мис на Македонија, која одамна не е активна во модниот свет, на социјалните мрежи изненади со веста дека станала мајка. Слатката Никита е родена на 26 јануари, а Викторија вели дека само најблиските знаеле за нејзината бременост. Јаначковиќ, која е по професија стоматолог, одлучила самата …

Искрено со Викторија Јаначковиќ: Родив ќерка, но не се мажам, таткото не е од овие простори Read More »