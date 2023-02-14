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ВОЈНА ВО УКРАИНА
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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево со засилен северен ветер
Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност, а на североистокот ќе биде значително облачно. Ќе дува умерен ветер, а долж Повардарието засилен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи од минус 5 до 12 степени.
Во Скопје ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува засилен северен ветер. Температурата ќе се движи од минус 2 до 10 степени.
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