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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево со засилен северен ветер

С.Х.У.
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Ладно време жена со шал и капа / Фото: Слободен печат - Драган Митрески

Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност, а на североистокот ќе биде значително облачно. Ќе дува умерен ветер, а долж Повардарието засилен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи од минус 5 до 12 степени.

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Во Скопје ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува засилен северен ветер. Температурата ќе се движи од минус 2 до 10 степени.

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