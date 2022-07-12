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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево со умерена облачност

М.Д.
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Сончево време/ Фото: Архива на Слободен печат

Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен, ветер од северен правец Температурите ќе бидат во постепен пораст.

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Минималната температура ќе биде во интервал од 5 до 17 степени, а максималната од 23 до 33 степени.

Во Скопје сончево време со температура од 10 до 28 степени.

 

 

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