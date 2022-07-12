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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево со умерена облачност
Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен, ветер од северен правец Температурите ќе бидат во постепен пораст.
Минималната температура ќе биде во интервал од 5 до 17 степени, а максималната од 23 до 33 степени.
Во Скопје сончево време со температура од 10 до 28 степени.
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