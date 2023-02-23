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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево со јужен ветер
Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност, кон крајот на денот во источните делови ќе има слаб локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата ќе се движи од минус 2 до 20 степени.
Во Скопје ќе биде сончево со умерена облачност и со слаб ветер од југоисточен правец. Температурата ќе се искачи до 16 степени.
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