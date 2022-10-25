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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево и топло време
Денеска во Македонија времето ќе биде сончево и релативно топло со мала локална облачност. Ќе дува слаб ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе се движи од 4 до 10 степени, а дневната од 23 д0 28 степени.
Во Скопје сончево и релативно топло со мала облачност. Температура во интервал од 8 до 26 степени.
Времето утре сончево со мала локална облачност и релативно топло. Наутро ќе има услови за слаба магла по одделни котлини. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец.
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