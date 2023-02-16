ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево и потопло, со слаб југозападен ветер

Македонската асоцијација за развивање игри (МАГДА) им помага на младите кои сакаат да ги развијат своите видео игри и да се пробијат на европскиот и светскиот пазар. Во разговор за „Утрински печат“, еден од основачите на МАГДА, Даниела Спасовска раскажа за целите на асоцијацијата, процесот на креирање една видео игра, тешкотиите со кои се соочуваат, …

ВИДЕО ИНТЕРВЈУ | Даниела Спасовска, МАГДА: Младите преку видео игрите ги пресликуваат соништата Read More »