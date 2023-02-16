Ви препорачуваме
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Од авторите на Слободен Печат
ВОЈНА ВО УКРАИНА
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево и потопло, со слаб југозападен ветер
Времето денеска наутро ќе биде студено студено, а преку денот претежно сончево и потопло, најавува УХМР. Ќе дува слаб ветер од југозападен правец. Температурата ќе се движи од минус 8 до 15 степени.
Во Скопје наутро ќе биде студено студено, а преку денот сончево и тивко, со температура од 4 до 11 степени.
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
#временска прогноза #препорачано
Видео на денот
-
Најново
-
Најчитано
-
2мин
-
11мин
-
13мин
-
48мин
-
1час
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5