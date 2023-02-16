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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево и потопло, со слаб југозападен ветер

С.Х.У.
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Стабилно и суво време/ Фото: МИА

Времето денеска наутро ќе биде студено студено, а преку денот претежно сончево и потопло, најавува УХМР. Ќе дува слаб ветер од југозападен правец. Температурата ќе се движи од минус 8 до 15 степени.

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Во Скопје наутро ќе биде студено студено, а преку денот сончево и тивко, со температура од 4 до 11 степени.

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