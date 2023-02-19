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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Пролетни температури и сончево време

Д.С.
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Времето денеска претпладне ќе биде умерено облачно, а попладне сончево со мала локална облачност, прогнозира УХМР. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Температурата ќе се движи од минус 5 до 17 степени.

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Во Скопје претпладне ќе биде со мала до умерена облачност, а попладне сончево. Ќе дува слаб северозападен ветер. Температурата ќе достигне до 13 степени.

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