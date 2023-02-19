ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Пролетни температури и сончево време

Во период кога Министерството за култура ги објави резултатите од Годишниот конкурс за поддршка на проекти од национален интерес, „Јадро“ – Асоцијација на независна културна сцена, одржа јавна расправа со промоција на документот за јавни политики „Националните финансиски политики во културата“ во авторство на економскиот истражувач Бранимир Јовановиќ. Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber …

Културни политики: Државниот буџет за култура треба да се зголеми Read More »