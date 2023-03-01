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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Облачно, врнежливо и ветровито
Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, прогнозира УХМР. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од југоисточен правец. Температурата ќе се движи 0 до 16 степени.
Во Скопје се очекува променливо облачно време, претежно претпладне со услови за краткотраен дожд. Температурата ќе се искачи до 13 степени.
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