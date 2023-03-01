ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Облачно, врнежливо и ветровито

ПРОЕФЕКТ е консултантска организација, која првенствено е фокусирана на обезбедување конкретни резултати во организациите. Тоа го остваруваме преку обука, експеретска помош, фацилитирање, менторство, коучинг или аутсорсинг на активности за обезбедување на средства. Сакаме да бидеме доживеани на пазарот како организација која ги завршува работите брзо и која е посебно ефективна во доаѓањето одлични резултати што …

ВИДЕО ИНТЕРВЈУ | Стојковски: Европски средства има доволно, нема знаења и вештини за да се направат проекти Read More »