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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Облачно, врнежливо и ветровито

С.Х.У.
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Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, прогнозира УХМР. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од југоисточен правец. Температурата ќе се движи 0 до 16 степени.

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Во Скопје се очекува променливо облачно време, претежно претпладне со услови за краткотраен дожд. Температурата ќе се искачи до 13 степени.

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