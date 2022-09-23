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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Облачно и свежо, наместа слаб дожд

Ж.Н.
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Времето денеска ќе биде студено наутро, а преку денот во поголемиот дел од Македонија променливо облачно со локален слаб дожд. Ќе дува слаб до умeрен ветер од северен правец, информира Управата за хидрометеоролошки работи.

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Минималните температури ќе се движат од 0 до 10 степени, а максималните – од 13 до 22 степени.

Во Скопје ќе биде сончево со умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер.

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