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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Облачно и свежо, наместа слаб дожд
Времето денеска ќе биде студено наутро, а преку денот во поголемиот дел од Македонија променливо облачно со локален слаб дожд. Ќе дува слаб до умeрен ветер од северен правец, информира Управата за хидрометеоролошки работи.
Минималните температури ќе се движат од 0 до 10 степени, а максималните – од 13 до 22 степени.
Во Скопје ќе биде сончево со умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер.
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