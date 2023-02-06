ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Облачно и многу студено со засилен северен ветер

Неговиот нов мал рај е селото Стрезовце, во близина на Куманово, каде што претстојува во моментов. Во брвнарата во која ги поминува деновите, Игор Џамбазов вели дека се вљубил на прв поглед, како и во целата околина во која во наоѓа својот мир. За жал, Игор веќе не е со неговата голема љубов, алпинистката и …

Искрено со Игор Џамбазов: Со Илина не сме веќе заедно, далечината си го направи своето Read More »