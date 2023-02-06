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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Облачно и многу студено со засилен северен ветер
Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и многу студено, прогнозира УХМР. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено долж Повардарието и во источните делови. Локално брзината на ветрот ќе биде над 60 километри на час. Температурата ќе достигне до 3 степени.
Во Скопје времето ќе биде променливо облачно и многу студено со сончеви периоди. Ќе дува засилен северен ветер. Температурата ќе достигне до 0 степени.
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#временска прогноза #препорачано
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